Itália se inspira em traços e elementos do Renascimento em nova camisa

A seleção italiana divulgou nesta segunda-feira a nova camisa que será usada pela equipe e trouxe uma novidade. A fabricante do uniforme, a Puma, revelou inspiração no Renascimento para elaborar o design. A peça utilizada pelos jogadores tem gráficos geométricos retirados do movimento que entre os séculos XIV e XVI influenciou a cultura da arte e da arquitetura.

"Durante o Renascimento, a Itália foi o epicentro da criatividade e da inovação. A Itália não apenas influenciou o mundo, mas o redefiniu. Com essa camisa, queremos celebrar essa época. Os designs florais renascentistas representam as belezas que foram criadas na Itália para inspirar o estilo de vida do mundo por meio de uma criatividade imprevisível", explicou David Bremond, chefe da equipe de gerenciamento de linha de produtos da Puma.

Os zagueiros Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, os meias Marco Verratti e Federico Bernardeschi e o atacante Federico Chiesa foram alguns dos atletas que promoveram o lançamento da camisa. A estreia do novo uniforme será na próxima sexta-feira, quando a Itália recebe a Bósnia em Florença pela Liga das Nações da Uefa.