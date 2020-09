Jadson ironiza Tiago Nunes nas redes sociais: 'Guardiola brasileiro'

O meia Jadson, dispensado pelo Corinthians no começo deste ano, resolveu usar as redes sociais nesta quinta-feira para provocar Tiago Nunes. Ele fez uma publicação ironizando o treinador após a derrota da equipe alvinegra por 2 a 0 para o rival Palmeiras, na Neo Química Arena.

"Guardiola brasileiro", escreveu Jadson ao compartilhar uma foto de Tiago Nunes no Instagram, fazendo uma referência ao atual técnico do Manchester City. Confira:

Após a sua saída do Corinthians, Jadson não escondeu a mágoa com o treinador. O jogador chegou a criticar a postura do técnico. "A despedida não foi como eu gostaria, mas as pessoas passam e o que mais importa é que a instituição está acima de todos. Acredito que contribuí para enriquecer a maravilhosa história do Sport Club Corinthians Paulista. Corinthians, de coração, obrigado por tudo", disse Jadson, em sua despedida.

Com folha salarial em torno de R$ 500 mil, a saída de Jadson foi uma forma de o clube enxugar a folha salarial. Além do desejo de Tiago Nunes, que não contava com o atleta.