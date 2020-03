Jesus revela times que sonha em treinar e prevê futuro quando sair do Flamengo

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, revelou que sonha em treinar o Barcelona ou o Real Madrid, mas não está otimista com suas chances de assumir um dos gigantes espanhóis. Por isso, previu que deve voltar a Portugal durante entrevista ao canal local Sport TV.

"O que me interessa ir para a Europa treinar uma equipa onde o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil? Não me interessa nada disso. Estou convencido que no dia em que sair do Brasil, vou voltar a Portugal. No futebol não se pode dizer taxativamente, mas acho que o sonho que poderia ter, de duas ou três equipas na Europa, nunca se vai realizar. Por isso, saindo de um dos melhores clubes do mundo, como é o Flamengo, só posso regressar a Portugal", projetou o treinador de 65 anos.

"Não quero perturbar qualquer trabalho nesta altura em Portugal, mas tenho o direito, como português, de dizer que quero regressar a Portugal quando sair do Brasil. Já pensei diferente, mas já vi que é difícil. Nem que seja campeão do mundo ou que ganhe novamente a Libertadores. As equipas dos sonhos que teria não vai se realizar. Quais? Real Madrid e Barcelona", afirmou Jesus.

Jesus tem contrato com o Flamengo até maio de 2020, e o clube carioca não deve medir esforços para mantê-lo. Em menos de um ano no time rubro-negro, Jesus conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além de cair nas graças da torcida devido ao bom futebol praticado pela equipe.