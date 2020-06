Jô, do Corinthians, nega ter usado tênis verde em treino em casa: 'é neon'

O atacante Jô, que voltou ao Corinthians para sua terceira passagem, negou que tenha usado um tênis verde, cor do arquirrival Palmeiras, durante um treino em casa. O atleta postou o vídeo fazendo exercícios físicos nas redes sociais e alguns fãs corintianos reclamaram da suposta cor do calçado.

Por isso, Jô gravou outro vídeo nas redes sociais se explicando. "Para aqueles corintianos que tem aquela coisa de verde, meu tênis é neon. Tá bom? Todo mundo sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo Corinthians. Jamais iria afrontar a história ou os corintianos. Deus abençoe a todos, abraço", afirmou o centroavante no vídeo.

"Detalhe, gente, igual eu falei no outro vídeo, o tênis é neon. O verdadeiro corintiano não está na cor e sim no coração", escreveu, com uma foto treinando na publicação seguinte.

Jô foi revelado pelo Corinthians e atuou no clube entre 2003 e 2005 e, posteriormente, em 2017, quando foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante assinou contrato com o clube até o fim de 2022.

O Corinthians deve voltar aos treinos presenciais em 1º de julho, assim como os outros clubes paulistas.