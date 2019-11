João Félix leva o prêmio 'Golden Boy 2019' e Rodrygo fica em 12º lugar

O tradicional prêmio Golden Boy, do jornal italiano Tuttosport anunciou nesta quarta-feira o português João Félix como vencedor da edição 2019. O atacante de 19 anos é jogador do Atlético de Madrid e receberá o troféu no dia 16 de dezembro, em festa de gala na OGR (Officine Grandi Riparazioni), em Turim. A premiação considera jogadores de até 21 anos que atuam na Europa.

Os brasileiros do Real Madrid, Rodrygo e Vinicius Junior também concorriam ao prêmio e acabaram na 12ª e 13ª colocações, respectivamente. O atacante Vinicius Junior havia ficado em quinto lugar em 2018, quando o zagueiro De Ligt, ex-Ajax, atualmente na Juventus, conquistou a primeira posição. Os únicos brasileiros que já levantaram o troféu Golden Boy foram: Pato (2009), ex-Milan, e Anderson (2008), ex-Manchester United.

João Félix agradeceu o reconhecimento: "Obrigado ao Tuttosport pelo prêmio Golden Boy 2019, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético de Madrid consegue esse reconhecimento. Estou muito feliz. Obrigado também ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage, por tudo aquilo que fez por mim, e à minha família, que sempre está por perto."

Outros premiados pelo jornal italiano foram: Donnarumma, do Milan, como melhor goleiro italiano sub-21 e Giada Greggi da Roma, eleita entre as mulheres.