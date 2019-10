Jogador bate em poste com Porsche e polícia avisa: 'Carro não é diversão'

Rubén García, jogador do Osasuna, time que disputa o Campeonato Espanhol, sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira, em Pamplona, na Espanha. O atleta destruiu seu Porsche ao bater em um poste, mas saiu ileso do local.

Após o acidente, Rubén García fez exames solicitados pela Polícia Municipal e os resultados não mostraram sinais de álcool ou drogas. Apesar disso, o jogador foi repreendido pelos policiais nas redes sociais.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad. Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar. Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos. El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) October 25, 2019

O jogador já se apresentou e treinou junto com a equipe do Osasuna nesta sexta-feira. Em campo, ele deve encarar o Valencia, no domingo.