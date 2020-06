Jogador chamado McDonald usa a camisa com o nome de Burger King

O atacante costarriquenho Jonathan McDonald teve uma atitude curiosa no último fim de semana. O jogador de 32 anos do Alajuelense, utilizou na rodada da liga local uma camisa com o nome diferente nas costas. Em vez do tradicional sobrenome, ele entrou em campo com o Burger Kinger.

A alternância entre as duas grandes redes multinacionais de fast food gerou uma série de brincadeiras nas redes sociais. Apesar do trocadilho bem humorado, o time de McDonald se deu mal na partida contra o Saprissa. O Alajuelense venceu por 2 a 0 no segundo tempo até o atacante entrar. Depois disso, permitiu o empate por 2 a 2.

O curioso é que em jogos anteriores o atacante utilizou na camisa o próprio sobrenome, em vez do trocadilho. Segundo a imprensa local, a troca foi por motivos de marketing. A rede Burger King passou ser recentemente um dos patrocinadores do clube do atacante.