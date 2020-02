Jogador come banana durante partida e marca gol da vitória logo depois

O clássico argentino deste domingo entre Racing e Independiente teve um desfecho inesquecível. Com dois jogadores a menos e dentro de casa, o Racing ganhou por 1 a 0 com um gol marcado nos minutos finais pelo volante Marcelo Díaz, que pouco antes de decidir o encontro, comeu uma banana dentro de campo, mesmo com a partida em andamento.

A cena insólita foi registrada pelas câmeras de televisão. O chileno Díaz foi à lateral de campo e recebeu a fruta de um membro da comissão técnica. A partida estava parada naquele momento. Logo depois, a bola voltou a rolar e o jogador continuou a comer. Ele inclusive chegou a correr e a mastigar ao mesmo tempo, enquanto os demais companheiros brigavam pela bola.

Diaz seria decisivo no jogo aos 41 minutos do segundo tempo, quando recebeu na entrada da área e bateu no canto para fazer 1 a 0. A vitória no clássico de Avellaneda foi muito comemorada pelo elenco. "A sensação é que ficamos na história deste clube. Jogamos com dois a menos quase todo o jogo e pudemos ganhar com muita coragem, brio e paixão", comentou o herói da partida.