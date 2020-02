Jogador dá pirueta na linha do gol antes de marcar de calcanhar; veja

O argentino Agustín Casco fez um gol ousado na manhã desta sexta-feira. Pela última rodada do Campeonato Argentino de Reservas, o jogador do Huracán recebeu a bola sem goleiro e livre de marcação no minuto final da partida contra o Independiente. Antes de marcar o gol e confirmar a vitória por 3 a 1, ele teve a ideia de levar a bola até em cima da linha e girar em cima dela antes de empurrar para as redes.

O lance curioso foi divulgado pelas redes sociais do próprio Huracán. A equipe vencia a partida por 2 a 1 até os acréscimos, quando o time adversário foi todo para a área em busca do empate. Como as finalizações não deram certo, Casco recebeu um longo lançamento e conduziu a bola sozinho antes de protagonizar a coreografia do terceiro gol.

Apesar da jogada diferenciada, não houve confusão. O time que sofreu o gol não se sentiu ofendido e não houve briga após o lance. Logo depois a partida acabou e as duas equipes deixaram o campo tranquilamente.