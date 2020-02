Jogador do Botafogo curte post sobre o Flamengo e diz que foi hackeado

Pedro Raul, do Botafogo, recebeu diversas críticas nas redes sociais após curtir uma publicação sobre a conquista da Recopa Sul-Americana pelo Flamengo nesta quinta-feira. Após a repercussão, o atleta se defendeu afirmando que sua conta no Instagram foi hackeada.

"Pessoal, meu Instagram foi hackeado por alguns minutos. Se receberam alguma mensagem estranha, desconsiderem porque não fui eu. Já consegui recuperar e troquei a senha", escreveu Pedro Raul em mensagem publicada na própria conta.

Apesar da explicação, Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing do Botafogo, criticou o atleta no Twitter dizendo que era "um absurdo" a sua atitude.

Essa é a segunda vez que Pedro Raul curte publicações sobre o Flamengo e recebe críticas de torcedores. Em outra post, o jogador tenta justificar as ações. "Diferentemente de algumas semanas atrás, quando muita gente ficou com a impressão de que eu seria torcedor do Flamengo em função de uma curtida em um post que acabei fazendo, mas que não tinha nada a ver com o Flamengo em si e sim com a vitória de um amigo. Eu removi o Like (curtida), pois percebi que havia coerência no que a torcida alvinegra me mostrou. E, assim como vários famosos, jogadores, e até clubes, são vítimas de hackers, dessa vez aconteceu comigo", escreveu.

"Diversos torcedores do Botafogo demonstraram chateação com uma curtida na foto mencionando o título do Flamengo na Recopa. Porém, não sabem que esse não foi o único problema. Houve trocas de mensagens com pessoas que sequer conheço e em algumas situações casos que podem se tornar casos de polícia", complementou Pedro Raul, que afirmou ter nascido em Porto Alegre e não ter aproximação com Flamengo.