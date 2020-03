Jogador do Botafogo sofre críticas após vídeo com mulheres amarradas

O jogador Luís Henrique, do Botafogo, usou a sua conta nas redes sociais para publicar um vídeo de três mulheres amarradas e amordaçadas em casa durante a quarentena. A publicação acabou gerando polêmica nas redes sociais e o atleta afirmou se tratar de uma brincadeira com seus familiares.

No post, Luis Henrique escreveu: "E ainda falam que não tem como ficar em quarentena com a mulherada. Aí tem como. Só assim para deixar nós em casa. Então, faça sua parte e fique em casa".

Em contato com o globoesporte.com, o jogador afirmou ter apagado a publicação por considerar que exagerou na brincadeira, inspirada em humoristas que também publicaram vídeos similares em suas contas nas redes sociais. Uma das mulheres que aparece nas imagens é a sua namorada.

Em quarentena por precaução devido à pandemia do novo coronavírus, o atleta do Botafogo está em casa com o seu pai e irmãos.