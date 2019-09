Jogador do Crystal Palace defende adversário de zoeira do próprio clube

Andros Townsend, jogador do Crystal Palace, não gostou nem um pouco da brincadeira que seu time fez com Ashley Young, do Manchester United, na internet. O atacante fez questão de defender o adversário nas redes sociais.

O Crystal Palace postou um breve vídeo do atacante Wilfried Zaha driblando Young no Twitter, afirmando que ele tirou o defensor para dançar. Townsend retweetou o vídeo comentando a situação e afirmando que não foi tão ruim quanto parece nas imagens.

"Um jogador de 34 anos que atuava como ponta contra um dos melhores atacantes do campeonato... ele é destruído duas vezes mas ainda assim consegue bloquear o cruzamento... Nós deveríamos estar aplaudindo isto, não fazendo piadas", respondeu Townsend, finalizando com uma hashtag pedindo respeito.

A 34 y/o ex winger vs one of the leagues best wingers.... he gets destroyed twice yet still manages to block the cross.... we should be applauding this not making fun of it #Respect https://t.co/AD5Nlyt7Mu — Andros Townsend (@andros_townsend) August 26, 2019

Não foi a única coisa notável nas redes sociais da partida. Antes do jogo, o United postou que preferia jogar contra o Chelsea novamente, após golear a equipe azul na primeira rodada do Campeonato Inglês. Após a vitória do Crystal Palace, o Chelsea perguntou como havia sido a partida e o Palace afirmou que tinha certeza de que era verdade o que haviam afirmado.

*#MUNCRY. Wish we were playing Chelsea again, though... — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019

No jogo, Jordan Ayew abriu o placar para o Crystal Palace, e Daniel James empatou para o Manchester United aos 44 do segundo tempo. Quando tudo parecida resolvido, Van Aanholt fez o segundo do time de Londres aos 48 minutos, conquistando os três pontos.