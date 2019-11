Jogador do Dallas Cowboys é detido por porte ilegal de arma e maconha

Daniel Ross, jogador do Dallas Cowboys, clube da NFL, foi detido nesta quarta-feira em Frisco, cidade localizada no estado norte-americano do Texas, por ter uma arma e maconha em seu carro.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o jogador de 26 anos, que ainda não atuou neste temporada por conta de uma lesão no ombro, foi parado pela polícia local durante uma blitz quando encontraram os objetos em seu automóvel.

Ainda segundo o jornal, a polícia de Frisco não divulgou o relatório de prisão que foi solicitado pela imprensa, mas confirmou que o atleta foi acusado de porte de maconha e porte ilegal de arma.

Ross foi contratado pelo Dallas Cowboys por US$ 600 mil, cerca de 2,5 bilhões na cotação atual, em contrato de um ano. Antes, ele teve passagens por Houston Texas, Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Além de atuar por alguns anos na liga canadense.