Jogador do Gimnasia sobre ter Maradona como técnico: 'Já posso morrer tranquilo'

Diego Maradona nem sequer entrou em campo com o Gimnasia La Plata e já recebe elogios de seus jogadores. Para o meio-campista paraguaio Victor Ayala, ter o argentino como técnico "é divino".

Em entrevista entrevista à rádio Club Octubre, da Argentina, Ayala comentou sobre a felicidade de ser treinado por um dos maiores jogadores de todos os tempos. "As sensações geradas pela chegada de Maradona são impossíveis de explicar com palavras", disse.

"É divino. Estava falando com a minha família que, agora, posso morrer tranquilo. Cumpri um sonho, a essa altura da minha vida não imaginava que poderia ser treinado pelo maior de todos os tempos", completou o jogador. Ayala também destacou que "irá aprender a bater na bola com quem melhor fez isso na história".

Diego Maradona será o técnico do Gimnasia La Plata até o fim do Campeonato Argentino 2019-2020. O ex-jogador trabalhará em um clube de seu país pela primeira vez desde 1995. No exterior, ele trabalhou no Al Wasl e no Al Fujairah, dos Emirados Árabes, e no Dourados de Sinaloa, da Segunda Divisão do México.

O astro argentino comandou neste domingo o primeiro treino como técnico da equipe, em atividade que foi aberta ao público, em um lotado estádio Juan Carmelo Zerillo.