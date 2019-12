Jogador do Monaco esquece número da camisa e se confunde na substituição

Tiemoue Bakayoko, jogador do Monaco emprestado pelo Chelsea, ficou confuso durante a partida do último sábado . O meia de 25 anos, esqueceu seu próprio número de camisa na vitória por 3 a 0 contra o Amiens, pelo Campeonato Francês. Bakayoko costumava usar o número 14, mas o atual dono desse uniforme é Keita Balde.

O perfil oficial do Monaco no Twitter publicou o momento com a legenda: "Quando você usou o número 14 por muito tempo em sua carreira." O vídeo mostra Bakayoko, que veste a camisa 6, indo para a lateral de campo enquanto aplaude. O meia começa a rir quando percebe seu erro e é cumprimentado por Keita Balde, que foi substituído.

Quand tu as porté le numéro 1⃣4⃣ un peu trop longtemps dans ta carrière W/ @TimoeB08 pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco (@AS_Monaco) December 8, 2019

Bakayoko voltou ao seu antigo clube, o Monaco, em agosto de 2019. O jogador foi contratado pelo Chelsea para a temporada 2017/18, mas no período seguinte, 2018/19, já sem espaço na equipe, ele foi emprestado ao Milan. Na temporada atual voltou ao Chelsea, e, sem ser utilizado por Frank Lampard, voltou ao Monaco por empréstimo com opção de compra.