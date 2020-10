Atleta do Mönchengladbach faz busca por si mesmo para passar por segurança de estádio

Os protocolos de covid-19 tornaram mais difícil de identificar uma pessoa, já que metade do rosto está coberto por uma máscara. Como provar que é você mesmo, então? Marcus Thuram, atacante do Borussia Mönchengladbach e filho de Liliam Thuram, teve uma ideia inovadora: pesquisar a si mesmo no Google.

O atleta usou o serviço de buscas para mostrar quem era enquanto baixava a máscara, para passar por uma 'steward' do San Siro, onde o time alemão enfrentou a Inter de Milão. A situação acabou viralizando na Alemanha.

Em campo, o Borussia Mönchengladbach saiu atrás da Inter de Milão, que abriu o placar com Lukaku. O time alemão chegou a virar com gols Bensebaini e Jonas Hofman, mas Lukaku, mais uma vez, deixou tudo igual no San Siro. O jogo era válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No próximo jogo, o time de Thuram enfrenta o Mainz 05 fora de casa pelo Campeonato Alemão. Na sequência, recebe o Real Madrid pela segunda rodada do grupo B do torneio continental.