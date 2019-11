Jogador do Paysandu cobra pênalti de forma bizarra e vira meme na web

O Paysandu foi derrotado pelo Cuiabá nos pênaltis nesta quarta-feira, em jogo válido pelo título da Copa Verde. Um dos responsáveis pelo resultado negativo da equipe foi Caíque Oliveira, o jogador cobrou um pênalti de forma bizarra e virou meme nas redes sociais.

No primeiro jogo entre as equipes o Paysandu venceu por 1 a 0. Já nesta segunda etapa, a equipe perdeu pelo mesmo placar e a disputa foi decidida nos pênaltis. O título da equipe acabou ficando nos pés de Caíque Oliveira, que chutou para fora.

Mas, quem pensa que foi apenas um erro, está enganado. Antes do chute, o jogador tomou distância da bola e lentamente chegou até o destino. A ideia era provocar o goleiro rival. Mas acabou não dando certo. Assista:

Com o erro, o Cuiabá garantiu o troféu da Copa Verde e Caíque Oliveira virou piada nas redes sociais. Confira a repercussão:

Jogador do @Paysandu se preparando pra bater o pênalti do título pic.twitter.com/7KB9OY2ty4 — O Mais Querido (@oremoemeu) November 21, 2019

Eu amooo a zoeira do futebol paraense. Com vocês a cobrança do pênalti do Caique pro Paysandu: pic.twitter.com/5hzfCHMZH8 — a culpa é do sol em escorpião (@yayaloureiro) November 21, 2019