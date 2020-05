Jogador do Sport participa doações de cestas básicas durante quarentena

O lateral-direito Patric, do Sport, é mais um dos atletas que tem se mobilizado em ações sociais durante a pandemia do novo coronavírus. Ao participar do projeto de uma igreja no Recife, ele tem atuado na distribuição de cestas básicas e materiais de higiene pessoal para comunidades carentes de Pernambuco.

Nos últimos dias ele aceitou participar da atividade de recolhimento das doações e também ajudou a descarregar todos os produtos arrecadados. "É um ato de solidariedade. Estamos passando por um período de pandemia e penso muito nos profissionais que estão correndo risco ao se expor em seus trabalhos. Com consentimento da minha família, resolvi fazer minha parte", disse Patric.

Com a iniciativa, mais de 100 mil cestas básicas foram doadas em toda região metropolitana de Recife e estão previstas a entrega de mais de 50 mil cestas básicas no agreste e sertão de Pernambuco. "Doar o seu amor, o seu empenho e o seu tempo ao próximo sempre é benéfico. Ainda mais nesse período difícil que estamos vivendo. Procuro, por ser uma figura pública, expor essa importância. Quero ajudar cada vez mais", comentou Patric.