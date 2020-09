Jogador do Tottenham brinca sobre ida ao banheiro no jogo contra Chelsea

O zagueiro Dier "abandonou" seus companheiros do Tottenham durante a partida contra o Chelsea. Aos 31 minutos do segundo tempo, ele teve de ir ao vestiário para usar o banheiro. E foi "resgatado" pelo técnico José Mourinho.

No fim, tudo deu certo. O Tottenham se classificou nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. De quebra, Dier foi eleito o melhor jogador da partida.

"Mourinho não ficou feliz, mas eu não podia fazer nada. A natureza estava chamando. Ouvi que eles tiveram uma chance quando eu estava fora do gramado. Ainda bem que não marcaram", disse o zagueiro.

Dier ainda postou uma foto com o troféu de melhor do jogo em cima do vaso sanitário com a legenda "o verdadeiro melhor do jogo".