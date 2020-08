Jogador do Volta Redonda é detido em treino por não pagar pensão alimentícia

O jogador Erick Flores, do Volta Redonda, foi detido nesta terça-feira durante um treino no Centro de Treinamento Oscar Cardoso. Ele foi abordado por um oficial de Justiça por estar com o pagamento da pensão alimentícia da filha atrasado.

O meia de 31 anos foi levado para delegacia de Volta Redonda e encaminhado para a sede do clube, onde deverá cumprir prisão domiciliar. A decisão é do Juízo de Família da comarca de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Em nota oficial, o clube informou que "a diretoria e o departamento jurídico do clube estão em contato com o atleta e os seus advogados para tomarem conhecimento do caso e, consequentemente, dar o suporte que o atleta precisar". O jogador decidiu não se pronunciar sobre o assunto e deve permanecer afastado da equipe até realizar o pagamento da dívida.

Vale lembrar que Erick foi relevado pelo Flamengo e tem em seu currículo passagens por clubes como Ceará, Náutico, Avaí e Fortaleza.