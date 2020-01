Jogador inglês desfalca time para participar de reality show de namoro

O defensor Finn Tapp, de 20 anos, virou baixa na equipe do Oxford City por um motivo curioso. Em vez de se apresentar ao clube da sexta divisão da Inglaterra para a rotina de treinos da última semana, o jogador deixou o técnico e a diretoria preocupados com a ausência inesperada. Mas logo todos tomaram conhecimento do real motivo da ausência. Tapp viajou para a África do Sul para participar de um reality show de namoro.

Bastante popular na Inglaterra, a sexta temporada do Love Island reúne nesta temporada 14 solteiros em busca de romance. O curioso é que antes de viajar para as gravações do programa, Tapp não chegou a comunicar o clube. O mistério foi mantido para cumprir com as regras de sigilo da atração. "O clube não foi avisado que Finn Tapp ia participar do Love Island. Isso é um protocolo normal para todos os participantes. Nós entendemos e desejamos ao Finn sorte no programa", escreveu o clube no Twitter.

Antes de saber sobre a viagem do defensor, o clube ficou preocupado com o sumiço. Tapp se machucou no último jogo do Oxford, no domingo. O jogador deixou o campo após um choque de cabeças e por precaução passaria por exames médicos nos dias seguintes. Quando ele não apareceu, a preocupação era de que o inglês estivesse com problemas graves de saúde. A suspeita terminou logo depois de que a presença dele no Love Island foi confirmada.

The club was not aware Finn Tapp was going on Love Island - this is normal protocol for all contestants. We understand and wish Finn luck on the show. — Oxford City FC (@OxCityFC) January 15, 2020

Finn Tapp é semi-profissional e além de jogador, trabalha como consultor de recrutamento. O defensor avisou que não se preocupa com um possível impacto negativo do programa para a sua carreira de atleta. "Seria ótimo se eu visse para o programa com meus colegas, mas se eu preciso aborrecer alguém para achar a garota que eu gosto, eu farei isso", disse ele à produção do Love Island.