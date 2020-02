Jogador italiano causa polêmica ao citar Mussolini para atacar China por vírus

O zagueiro Andrea Sbraga, do Novara, acabou no olho do furacão por conta de uma publicação em suas redes sociais. O atleta elogiou o ditador fascista Benito Mussolini e citou um discurso utilizado em 1927 pelo líder italiano para comentar sobre a epidemia de coronavírus na Itália.

Em seu post, que foi removido de suas mídias sociais, Sbraga disse que Mussolini foi um "grande estadista visionário". Na sequência, definiu a situação do coronavírus na Itália com uma frase pronunciada por Mussolini há 93 anos.

"Nas próximas décadas, os chineses invadirão o mundo com produtos de baixo custo e as epidemias que crescem dentro deles. Quanto mais você estuda, mais percebe que tipo de homem Mussolini era, grande estadista e político do futuro", comentou Sbraga, de 28 anos, na publicação.

O post do defensor gerou uma grande controvérsia, principalmente dentro do clube, já que o Novara foi treinado na temporada 1934/35 pelo húngaro Árpád Weisz, que morreu com sua família em 1946 no campo de concentração de Auschwitz. O Novara esclareceu que o uso inadequado das redes sociais pelos jogadores não será mais permitido, caso contrário, vão ser tomadas medidas disciplinares.

De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (27) pela Defesa Civil da Itália, 650 indivíduos testaram positivo para o Covid-2019, e 17 morreram em decorrência do novo coronavírus. Em Novara, três possíveis infecções surgiram ontem (27), mas ainda é aguardado a confirmação do Instituto Spallanzani, em Roma.

Revelado pelo Pisa, Sbraga tem passagens por Lazio, Salernitana, Carrerese, Padova e Siena. O defensor atua pelo Novara, que atualmente está na Série C, desde 2018.