Jogador português se oferece para ajudar pessoas a irem ao mercado

O meia português Francisco Geraldes, do Sporting, de Lisboa, se colocou à disposição nesta terça-feira para ajudar pessoas a enfrentarem os impactos da pandemia do novo coronavírus. Em publicação nas redes sociais, o jogador disse estar disponível para caminhar até o mercado à farmácia no lugar de quem tem dificuldade de locomoção e não conseguiria realizar essas tarefas.

"Para que tem, ou conhece, gente com real dificuldade em deslocar-se ao supermercado ou farmácia, eu e o Diogo Faro, disponibilizamo-nos para o fazer", escreveu o jogador, ao citar na publicação o humorista e amigo Diogo Faro. A única exigência de Geraldes é realizar os deslocamento apenas por alguns dos bairros da capital portuguesa.

Os casos da doença têm aumentado bastante em Portugal. Somente nesta terça-feira, foram confirmado 448 infectados. O país registrou ainda a primeira morte causada pelo novo coronavírus.