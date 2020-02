Jogador tem cartão vermelho anulado pelo VAR e depois é expulso de novo

A rodada do fim de semana nos torneios europeus teve uma confusão bizarra com a participação do árbitro de vídeo (VAR). Na segunda divisão do Campeonato Espanhol um jogador inicialmente foi expulso pelo árbitro de campo neste domingo para depois ser chamado para voltar ao campo e...receber o cartão vermelho de novo.

O Fuenlabrada perdeu em casa por 1 a 0 para o Girona, que fez o gol com o uruguaio Stuani ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o mandante teve o meio-campista Cristobal Marquez expulso por uma entrada violenta. No entanto, o VAR cancelou o cartão vermelho aplicado e lhe aplicou o amarelo. Por isso, Marquez foi chamado de volta a campo após ter chegado ao vestiário.

Só que a segunda chance para o jogador durou pouco. Ao pisar no gramado, ele começou a discutir de forma rude com um adversário. O árbitro Isidro Escuderos desta vez não teve dúvidas e optou expulsar de vez o meio-campista. Desta vez, não teve VAR.