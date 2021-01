Jogador usa camisa de time rival em treino para forçar saída de clube

O jogador Didier Lamkel Ze, do Royal Antwerp, clube da Bélgica, está insatisfeito com o seu clube e fez questão de deixar claro que deseja encerrar o vínculo com a equipe. Para isso, o atleta protagonizou uma cena bizarra ao usar a camisa do rival Anderlecht para forçar sua saída.

A camisa do rival foi usada pelo jogador durante um treino da equipe. Segundo os veículos internacionais, o atleta deseja ser transferido para o Panathinaikos, da Grécia. Ele vem perdendo espaço e jogando pelo time B do Royal Antwerp.

A cena acabou gerando revolta por parte dos torcedores do clube e Didier chegou a sofrer ameaças. O caso foi parar na polícia para garantir sua segurança. "Não somos guarda-costas, mas levamos a situação a sério", disse Williem Migon, porta-voz da polícia de Antuérpia.

"Não podemos dizer nada sobre isso. Mas é verdade que detectamos ameaças contra ele depois dos acontecimentos dos últimos dias. Por isso, estamos acompanhando de perto a situação", comentaram policiais.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8 — COPA90 (@Copa90) January 6, 2021