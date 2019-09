Jogadora da seleção brasileira denuncia racismo em mercado na Espanha

A atacante Ludmila, do Atlético de Madrid e da seleção brasileira, divulgou nesta terça-feira em suas redes sociais que sofreu racismo dentro de um mercado na Espanha. A atleta compartilhou com seus fãs dois vídeos exibindo o segurança do mercado acompanhando todos os seus passos enquanto estava no local.

"Eu não gosto de falar disso. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, já passei várias e várias vezes isso no mercado. No começo eu pensava que eles (os seguranças) estavam fazendo o trabalho deles. Mas era eu chegar em casa e as perguntas vinham, pois sempre tem muitas pessoas no mercado então porque eles só me seguem?", disse a brasileira em entrevista ao portal Olimpíada Todo Dia.

"Hoje foi muito chato. Todos os lugares que eu estava ele (segurança) ia junto comigo, não disfarçava que estava me seguindo mesmo. Não era daquele jeito que você pensa que 'o segurança está só fazendo o seu trabalho'. Não, ele queria me vigiar. Foi e sempre é constrangedor você ter que pegar um produto na prateleira e ter que deixar evidente para os seguranças e a as câmeras, que não vai sair correndo, que vai guardar e vai pagar pelo produto", relatou Ludmila.

A atacante da seleção brasileira ainda desabafou afirmando que "não deseja isso para ninguém". "É horrível passar por isso. As pessoas te medem, você perde o seu valor e as pessoas (que fazem isso) não sabem de onde vem o seu dinheiro, a sua luta. Eu reparo, eu sei que acontece, mas eu não consigo entender. Somos todos humanos, sangramos igual, choramos igual e eu sei que isso acontece por causa da minha cor", finalizou.

Ludmila foi contratada pelo Atlético de Madrid em 2017 e se tornou a primeira brasileira a atuar pela equipe. Pela seleção, ela marcou presença na Copa do Mundo da França, realizada neste ano.