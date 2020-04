Jogadora do time feminino do Bétis volta a atuar como médica durante pandemia

Ana 'Willy' Romero, atacante do time feminino do Bétis, decidiu tomar parte na luta contra o coronavírus, mas não fazendo doações ou tentando conscientizar as pessoas a ficarem em casa como a maior parte dos atletas: formada em medicina, a futebolista foi para a 'linha de frente', se voluntariando em um hospital.

A atleta de 32 anos se ofereceu para ajudar o sistema de saúde espanhol ainda em março, durante a curva de subida dos casos e postou uma foto uniformizada nas redes sociais na última quinta-feira.

"Muito feliz de poder colocar meu pequeno grão de areia na luta contra o Covid-19, formando parte do nosso sistema de saúde nestes dias. Meu agradecimento também ao Real Bétis por me dar todas as felicidades neste caminho. É momento de dar apoio!", escreveu Romero na legenda.

Muy feliz por poder aportar mi pequeño granito de arena en la lucha contra el #Covid_19 formando parte de nuestro sistema sanitario en estos días. Mi agradecimiento también al @RealBetis por darme todas las facilidades en este camino. ¡Es el momento de arrimar el hombro! pic.twitter.com/4E4u3bTXGn — Ana Romero Moreno (@aromero7willy) April 9, 2020

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, com um total de 157.022 casos detectados no país e 15.843 mortes. Felizmente, o número de mortes e de detecção de novos casos vem caindo a cada dia no país.

O Campeonato Espanhol Feminino foi interrompido no início de março, após a disputa da 21ª rodada. O Bétis é o 12º colocado entre os 16 times participantes, com 20 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.