Jogadores da Liga das Nações fazem quiz que simula disputa de pênaltis

Para celebrar a última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, disputada nesta quarta-feira, a casa de apostas esportivas Betway decidiu reunir dez jogadores de diferentes nacionalidades que participaram do torneio para uma "disputa de pênaltis" um tanto diferente.

Em vez de possuírem cinco tentativas para balançar as redes de seus adversários, os participantes teriam de responder cinco perguntas sobre suas próprias seleções. A disputa funcionou como uma espécie de Quiz. Quem respondesse certo mais vezes ganhava.

Participaram das 'penalidades' Sergio Canales e William Carvalho, do Betis; Iago Aspas, do Celta; Enis Bardhi, do Levante; Angelo Ogbonna, Lukasz Fabianski, Andriy Yarmolenko e Tomas Soucek, do West Ham; e Niklas Stark e Derrick Boyata, do Hertha Berlin.

Dentre eles, apenas Canales e Aspas, da Espanha, Ogbonna, da Itália, e Boyata, da Bélgica, continuam na disputa da Liga das Nações. Suas seleções fecharam a fase de grupos em primeiro lugar e, ao lado da França, passaram para a semifinal. O sorteio dos confrontos será realizado no dia 3 de dezembro.