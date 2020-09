Jogadores do Arsenal trocam empurrões e são separados durante aquecimento

Brigas no futebol são relativamente comuns. Brigas entre companheiros de time, nem tanto. Brigas entre companheiros de time antes mesmo de um jogo começar são um fato realmente inesperado, como ocorreu na manhã deste sábado entre Nketiah e Ceballos, colegas do Arsenal.

Alguns jogadores da equipe brincavam na tradicional roda de bobinho antes da partida entre o time de Mikel Arteta e o Fulham começar. Em determinado momento, Ceballos tenta dar uma entrada mais forte para roubar a bola de Nketiah, que se segura no colega para não cair. Ceballos não gostou de algo e empurrou o garoto. Pouco depois, quando a bola vai para Nketiah novamente, os dois se encaram e trocam empurrões antes dos outros jogadores os separarem. Confira no vídeo.

Dani Ceballos e Nketiah, ambos do Arsenal, tretando em um BOBINHO pré-jogo pic.twitter.com/3hTXhvxesA — Futebol News (Mercado 2020/21) (@_FuteNews2) September 12, 2020

Após o jogo, Ceballos postou uma foto nas redes sociais ao lado de Nketiah em que ambos aparecem sorrindo, com a legenda "sem problemas aqui, irmão". O técnico Mikel Arteta afirmou não ter visto a discussão.

Em campo, os jogadores do Arsenal mostraram entrosamento e venceram o Fulham por 3 a 0, com gols de Lacazette, Gabriel Magalhães e Aubameyang, tendo um ótimo início no Campeonato Inglês.