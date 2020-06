Jogadores do Dortmund são multados por receberem cabeleireiro em casa

Os jogadores do Borussia Dortmund Manuel Akanji e Jadon Sancho serão multados pela organização do Campeonato Alemão, a Bundesliga, por terem violado as diretrizes higiênicas de proteção à covid-19. Os dois receberam a visita de um cabeleireiro e desrespeitaram, assim, as orientação de isolamento. Ambos possuem cinco dias para recorrer da decisão.

As infrações foram identificadas pela entidade máxima do futebol alemão através das redes sociais dos jogadores, que não fizeram questão de esconder os serviços prestados pelo cabeleireiro Winnie Nana Karkari, conhecido como "Fresh Prince the Barberna", que, na ocasião, se encontrava sem máscara.

"Não há dúvida de que os jogadores profissionais também precisam cortar o cabelo. No entanto, atualmente isso deve ser feito de acordo com o conceito médico-organizacional", disse a Bundesliga, em comunicado.

Segundo os veículos alemães Bild e Ruhr Nachrichten, os jogadores Axel Witsel, Raphaël Guerrero e Dan-Axel Zagadou também teriam usufruído dos serviços de Karkari. Embora todos os atletas envolvidos no caso sejam do Borussia Dortmund, a DFL afirmou que não penalizará o clube. Segundo a entidade, não houve "falha organizacional" por parte da equipe.