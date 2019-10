Jogadores do Flamengo doam camisas da semifinal da Libertadores para leilão

As camisas usadas pelos jogadores Rafinha e Bruno Henrique, e o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, na semifinal da Libertadores, serão doadas para um leilão beneficente, que tem como objetivo ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Para participar do leilão e tentar adquirir as camisas basta entre no site Football for a Cause. Por lá, é possível dar lances para os mantos até o dia 30 de outubro. Todo o lucro da ação será revertido para a instituição AfroReggae.

"É uma alegria e um prazer imenso poder fazer parte de um projeto tão bonito e reconhecido aqui no Rio de Janeiro. Me sinto lisonjeado de conseguir contribuir com o futuro dessas crianças", disse Rafinha.

"Me sinto honrado de ajudar a levar alegria, melhores condições de vida e aprendizado para as crianças do projeto", afirmou Bruno Henrique.

Além das camisas, o leilão também vai contar com uma edição limitada de bonés dos jogadores do Flamengo. Cada modelo terá uma numeração única e quem adquirir poderá concorrer a uma camisa autografada.

O Instituto AfroReggae, fica localizado no Rio de Janeiro e atende mais de 300 crianças e adolescente em situação de risco.