Jogadores do Real Madrid recebem 'cartilha de segurança' após assaltos

Neste fim de semana, a casa do atleta Casemiro foi assaltada com a sua mulher e filha dentro da residência no período em que o jogador defendia a equipe do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Após o caso mais recente, o clube madridista resolveu lançar uma "cartinha de segurança" para os jogadores.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a recomendação principal do clube cita as redes sociais dos atletas. Para o Real Madrid, o elenco deve evitar exibir pertences de alto valor e partes externas e internas de suas casas na web.

A cartilha destaca que os detalhes da vida pessoal exibida nas redes sociais pode servir para o planejamento de um assalto e facilitar o trabalho dos bandidos na hora de descobrir a localização do imóvel.

As dicas do clube espanhol ainda ressaltam que os atletas devem evitar anunciar viagens particulares e todos devem contratar vigilância particular.

Além de Casemiro, outros jogadores como Benzema e Isco também tiveram seus imóveis invadidos por bandidos. Os casos não são isolados apenas aos craques do Real Madrid, outros atletas de clubes como Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilha e Valência estão na lista.