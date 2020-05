Jogadores do River Plate fazem séries de ações sociais na pandemia

Os jogadores do River Plate têm se notabilizado por uma série de ações sociais durante a pandemia do novo coronavírus. Ainda distante dos treinamentos e reclusos em casa, os jogadores têm realizado por contra própria doações e leilões para auxiliar as pessoas mais necessitadas e que têm sido prejudicadas pela quarentena forçada na Argentina.

O mais recente exemplo veio do ex-capitão Leonardo Ponzio. O volante abriu um leilão na internet para entregar ao vencedor uma camisa autografada. O dinheiro arrecadado será utilizado para a compra de alimentos em um abrigo na Argentina. Antes dele, o atacante Ignazio Scocco pagou por contra própria um carregamento extra de comida que foi entregue na sua cidade natal, em Santa Fé.

Mais outros dois atletas do vice-campeão da Libertadores do ano passado fizeram ações parecidas. O zagueiro Lucas Martínez Quarta fez doações em cidades pequenas do litoral argentino. O meia uruguaio Nicolás De La Cruz está em Montevidéu e foi ao bairro do clube onde começou a carreira, o Liverpool, para ajudar a servir refeições a pessoas em situação de rua.