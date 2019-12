Jogadores do Vasco decidem cobrador de falta com 'pedra, papel e tesoura'

Um lance curioso marcou a despedida de Vasco e Chapecoense do Campeonato Brasileiro 2019. Durante empate por um 1 a 1, em confronto válido pela 38ª rodada, uma indefinição sobre quem cobraria uma falta foi definida com uma brincadeira de criança: 'pedra, papel e tesoura.'

Fellipe Bastos, Yago Pikachu e Guarín não conseguiram chegar a um consenso de quem faria a cobrança de falta na entrada da área, ainda no primeiro tempo, e resolveram a situação de forma pouco comum. O colombiano Guarín levou a melhor sobre os companheiros, mas seu chute não passou da barreira rival.

Mulecada batendo pedra papel e tesoura pra vê quem vai buscar a gelada https://t.co/BdHyZosmmO — Filho de Deus ᶜᴿⱽᴳ ✠ (@DeividPereeira_) December 8, 2019

Com Vasco já classificado para a sul-americana e a Chapecoense já rebaixada, a partida não teve aquele clima de tensão entre as equipes. Até mesmo o volante da Chape, Márcio Araújo, participou do 'pedra, papel e tesoura' feito pelo trio de jogadores do cruzmaltinos.

Fim da promoção

O fim do Brasileirão também marcou o encerramento da promoção feita pelo Vasco para seu plano de sócios-torcedores. Em duas semanas, o clube recebeu mais de 146 mil pedidos de adesão, passando de 32 mil para 178 mil.