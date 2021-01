Jogadores espanhóis ajudam a tirar carros que estão presos na neve

Os jogadores do Rayo Vallecano, da Espanha, tiveram de prestar auxílio nesta sexta-feira a veículos que ficaram presos na estrada por causa das fortes nevascas que caem no país. O perfil oficial do clube nas redes sociais divulgou um vídeo em que o elenco interrompe a viagem rumo a um compromisso fora de casa e se reúne para empurrar um carro parado na estrada.

O Rayo Vallecano pegou a estrada nesta sexta para enfrentar no sábado o Mirandés, fora de casa, na cidade de Miranda de Ebro. Porém, assim como milhares de outros espanhóis, os jogadores enfrentaram condições bem adversas no trajeto. Apesar disso, o jogo ainda está mantido segundo a previsão da organização do campeonato.

Em tom bem humorado, o perfil do Rayo Vallecano prometeu que chegará à cidade. "Olá, Mirandés! Nós vamos para aí. Não será um problema para nós, mas isso é complicado", dizia a postagem, que ainda desejava boa sorte para quem precisa se aventurar pelas rodovias. "Que todos vocês que precisam estar nas estradas cheguem saudáveis hoje".