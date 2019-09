Jogo do Brasil em Miami vai ajudar vítimas de furacão nas Bahamas

O amistoso entre Brasil e Colômbia, nesta sexta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, vai arrecadar doações para ajudar as vítimas do furacão Dorian, que devastou as Bahamas nesta semana.

A campanha, divulgada nas redes sociais do time de futebol americano Miami Dolphins, terá inicio no jogo do Brasil e vai até o próximo dia 15. "Após o furacão Dorian, estaremos coletando itens para enviar para as Bahamas. Teremos seis locais de entrega durante nossos próximos três eventos no Hard Rock Stadium", escreveu o clube.

In the aftermath of Hurricane Dorian, we will be collecting items to send to the Bahamas. We will have six dropoff locations during our next three events at Hard Rock Stadium. Dropoff Locations: East, Southeast and Southwest pedestrian walk ways, Lot 13/14, Lot 10 and Lot 16/17 pic.twitter.com/HrThWlkPlC — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 5, 2019

Além da partida entre Brasil e Colômbia, dois jogos da NFL também farão parte da ação. No próximo domingo, por exemplo, o Miami Dolphins encara o New England Patriots no Hard Rock Stadium. Entre os itens indicados para doação estão: lanternas, baterias, fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene.

Vale lembrar que o furacão Dorian também foi motivo de preocupação para a seleção brasileira, que chegou a discutir a possibilidade de a equipe treinar até mesmo em Washington ou Houston e voltar para a Flórida apenas no dia de enfrentar a Colômbia.

Após o amistoso com a Colômbia a seleção segue rumo a Los Angeles, na Califórnia, onde jogará contra o Peru, no dia 10, no estádio LA Coliseum. A equipe de Tite ainda joga mais quatro amistosos até o final deste ano - dois em outubro e mais dois em novembro.