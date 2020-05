Jogo do Campeonato Alemão tem presença de 'torcedores' de papelão no estádio

O futebol na Alemanha recomeçou após o pico da crise de covid-19 no país, mas ainda sem torcida para evitar novas transmissões, já que o vírus ainda circula. Para driblar a proibição, os torcedores do Borussia Mönchengladbach colocaram cerca de 13 mil torcedores de 'papelão' no estádio da equipe para o jogo contra o Bayer Leverkusen.

Uma associação de torcedores utilizou fotos de torcedores reais em manequins de papelão para dar a impressão de que um dos setores do estádio estava ocupado. Também foi estendida faixas com os dizeres 'Pelo Borussia. Contra jogos fantasmas' e 'Futebol sem os fãs não é nada'.

Mas os fãs de papelão, obviamente, não fazem barulho como os verdadeiros e não puderam ajudar o clube na partida. O Bayer Leverkusen saiu vitorioso por 3 a 1e chegou ao terceiro lugar na tabela, ultrapassando o próprio Borussia Mönchengladbach.

Os torcedores de papelão são algumas das ideias que os clubes tiveram. Na Dinamarca, o AGF colocará telões do lado do gramado para os fãs poderem 'torcer' de casa. Em Taiwan, o time de beisebol Rakuten Monkeys colocou robôs para formarem uma bateria. Na Coreia do Sul, o FC Seoul viu o plano dar errado quando, em vez de manequins normais, colocou bonecas sexuais na arquibancada.