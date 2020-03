Jogo do PSG pela Liga dos Campeões bate recorde de audiência do Facebook

O Paris Saint-Germain derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 nesta quarta-feira e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões. A partida, que contou com gol de Neymar, teve transmissão exclusiva pelo Facebook do Esporte Interativo e bateu recorde de audiência da plataforma no Brasil.

O jogo superou mais de 1 milhão e 200 mil espectadores. Antes, o recorde de audiência era da partida entre Flamengo e San José pela Copa Libertadores com pico de 1 milhão e 54 mil telespectadores, em abril do ano passado. Naquela partida, o time brasileiro venceu por 6 a 0.

Com a classificação do Paris Saint-Germain, Neymar, que foi contratado junto ao Barcelona, em 2017, por 222 milhões de euros, para ser o líder do PSG em uma conquista inédita da Liga dos Campeões, segue dando esperanças ao time francês.

Com a classificação, fica afastado, pelo menos momentaneamente, um possível retorno do craque para o Barcelona nesta temporada. Neymar chorou e vibrou demais com a classificação após o apito final.