Jogo entre Liverpool e Arsenal é adiantado em 15 minutos por causa de pubs

O jogo entre Liverpool e Arsenal, que será disputado na próxima segunda-feira, teve o horário adiantado em 15 minutos para a conveniência de quem vai a pubs na Inglaterra. Não entendeu? Calma que o Fera já explica toda a situação.

Recentemente, com o aumento no número de casos de covid-19 registrados no Reino Unido a cada dia, o governo britânico limitou o horário de funcionamentos dos pubs, os tradicionais bares ingleses, até às 22h.

Como a partida estava marcada para começar às 20h 15 no horário local, terminaria depois do horário para o fechamento dos pubs, onde os torcedores costumam se reunir para acompanhar os jogos. Com isso, os torcedores dos dois clubes começaram a protestar em redes sociais.

A Premier League, entidade que organiza o Campeonato Inglês, decidiu atender aos pedidos dos fãs e adiantou o horário da partida, que agora começará às 20h (16h no horário de Brasília). Assim, será possível tomar a última cerveja ainda dentro do pub.