Jogo simula luta de UFC entre Messi e CR7. Adivinha quem ganhou?

Você já imaginou como seria o desempenho de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dentro de um octógono? Nesta quarta-feira, o site americano Bleacher Report simulou uma luta de videogame pelo UFC entre os dois jogadores de futebol.

O combate começou com Messi desferindo vários golpes em Cristiano Ronaldo. Em determinado momento da luta, o avatar do craque da Juventus ficou balançando após levar um chute. "Ele sofreu uma punição séria", disse o comentarista do game.

Cristiano Ronaldo chegou a dar um chute no rosto de Messi ainda no primeiro round do combate. Mas o avatar do argentino dominou a luta, que terminou com um lindo nocaute no terceiro assalto e vitória para o craque do Barcelona. "Foi bastante dominante do começo ao fim", ressalta o comentarista que narra o jogo. Assista:

No mundo real, Cristiano Ronaldo entrou em campo na vitória da Juventus por 2 a 1 sobre a Inter neste domingo, mas não balançou as redes. O próximo jogo da equipe está marcado para sábado, contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano.

Já Messi, foi autor de um dos gols da vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Sevilla, também no domingo. A equipe catalã volta aos gramados neste sábado, para enfrentar o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.