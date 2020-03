Jogo 'veste' Ronaldinho com uniforme de presídio e faz sucesso na web

Detido há uma semana na Penitenciária da Polícia Nacional, em Assunção, Ronaldinho Gaúcho mais uma vez foi assunto nas redes sociais nesta sexta-feira. Desta vez, indiretamente. O astro foi ilustrado pelo jogo de videogame Bomba Patch vestindo um uniforme listrado em preto e branco, similar aos usados por presos. A postagem repercutiu no Twitter, rendendo milhares de curtidas e compartilhamentos.

Conhecido pelo slogan "100% atualizado", o Bomba Patch é uma famosa falsificação do jogo Pro Evolution Soccer que caiu nas graças dos gamers ainda nos anos 2000. Apesar de defasado, o jogo segue fazendo sucesso entre os fãs e ganhando constantes atualizações. Até mesmo as mais curiosas, como no caso de Ronaldinho, que realmente disputou uma partida no presídio onde está detido.

Alguém disse Ronaldinho no Presidio de Paraguay Fútbol Club? Bomba Patch 100% atualizado pic.twitter.com/5MogwOJxgN — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) March 13, 2020

Em outra postagem, o jogo publicou uma imagem de um estádio do jogo com portões fechados, fazendo referência às medidas de segurança tomadas ao redor do mundo por conta da pandemia do novo coronavírus.