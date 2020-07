Jogos das quartas do Paulistão serão transmitidos em 'drive-in'

As partidas do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, válidas pelas quartas de final do Campeonato Paulista, farão parte do "Tom Brasil Experience Drive-In" e poderão ser assistidas pelos torcedores dentro de seus carros, em um telão de 722 polegadas.

O ingresso possui valor único de R$ 100 por veículo, que deverá ser limitado a quatro passageiros. De acordo com a organizadora do evento, "serviços de alimentação e bebidas com desinfecção de todos os produtos" serão oferecidos no local.

A partida entre São Paulo e Mirassol será a primeira a ser transmitida, nesta quarta-feira, às 19 horas. Em seguida, a bola rola entre Palmeiras e Santo André, às 21h30. No dia seguinte, Corinthians e Bragantino, às 19 horas, abrem a rodada, que será finalizada com o confrotno entre Santos e Ponte Preta, às 21h30.

Interessados poderão obter seus ingressos no site: http://www.tombrasilexperience.com.br. A transmissão das partidas será realizada na Rua Carmo do Rio Verde, 152, na Chácara Santo Antônio, com narração da Energia Em Campo.