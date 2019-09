'Joguem como elas': Após derrota, torcida do Corinthians compara equipes

Enquanto a bola estava rolando para Corinthians e Independiente Del Valle, pela semifinal da Copa Sul-Americana, o clube alvinegro anunciou em suas redes sociais mais uma vitória do time feminino. Desta vez, a equipe venceu a Ferroviária por 4 a 0, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista.

Nos comentários da publicação, torcedores do Corinthians resolveram comparar as equipes. Já que o time principal acabou tropeçando em casa e perdendo a partida desta quarta-feira por 2 a 0. "Joguem como elas", foi um dos pedidos.

Uma pausa na programação direto de Itaquera para informar que o @SCCPFutFeminino venceu a Ferroviária por 4 a 0, na primeira partida da semifinal do Paulistão! Os gols foram marcados por Pardal, Millene, Maiara e Victoria Albuquerque. ?? Bruno Teixeira#RespeitaAsMinas pic.twitter.com/5GHh69qcFN — Corinthians (@Corinthians) September 19, 2019

"Elas estão realmente dando orgulho! Que o time masculino faça o mesmo!", "aprende aí marmanjos", "se inspira nas minas, e vamos jogar pra cima", "se o masculino fosse assim...", comentaram outros torcedores do Corinthians nas redes sociais.

A vitória do time feminino aconteceu na noite desta quarta-feira, na Fonte Luminosa. O próximo jogo com a Ferroviária aconteceu no domingo, novamente em Araraquara, às 14h.

Confira a repercussão:

joguem como elas por favor — H (@slh_sccp) September 19, 2019

siga o exemplo delas e faça o mesmo — Nichole (@nicholeayu) September 19, 2019

se inspira aí ok — J?SSI? (@_gayllifrey) September 19, 2019

Se inspira nas minas, e vamos jogar pra cima JOGAI POR NÓS — gustavo (@gu__gustavo) September 19, 2019

Se inspira nelas e vai pra cima ???? — darine (@darine_ac) September 19, 2019

Feminino >>>>>> Masculino — #ForaAndres (@lacoringon) September 19, 2019

Se o masculino fosse assim... — Jenny (@electricldy) September 19, 2019