Ídolo do Chelsea, John Terry coloca mansão à venda por R$ 34 milhões

Aposentado do futebol desde 2018, John Terry colocou sua mansão à venda por 5,5 milhões de libras (cerca de R$ 34 milhões). Segundo o jornal The Sun, a decisão de vender a casa foi tomada pela esposa do ex-jogador, Toni Terry, que ficou traumatizada por conta de um assalto no local.

Em 2017, quatro ladrões invadiram a residência do casal e levaram vários pertences, principalmente joias, avaliadas em mais de 400 mil libras (cerca de R$ 2,4 milhões). O que mais traumatizou Toni foi o fato de que, antes de deixarem o local, os assaltantes defecaram no chão do quarto de John e Toni.

"A casa é uma lembrança de uma noite de terror que eles querem que fique no passado. O fato de um homem ter deixado 'aquilo' aos pés da cama deixou eles muito perturbados. Pobre Toni, ela não consegue superar aquela imagem e eles já começaram a procurar casas", contou uma amiga da esposa de Terry ao The Sun.

Os quatro assaltantes foram localizados pela polícia e pegaram 27 anos de prisão. Eles atacaram a casa depois que Terry, hoje auxiliar técnico do Aston Villa, postou fotos em suas redes sociais esquiando.

A mansão de John Terry, um dos maiores jogadores da história do Chelsea, fica na cidade de Surrey, na Inglaterra. A residência tem seis banheiros, piscina e até uma cozinha ao ar livre. O ex-jogador pagou 2,5 milhões de libras esterlinas (R$ 15 milhões) pela casa, que pertenceu ao jogador de golfe Colin Montgomerie.