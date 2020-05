Jorge Jesus faz doação de tablets para crianças em sua cidade natal

O técnico português Jorge Jesus, do Flamengo, doou tablets para 35 estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental de escolas da região de Amadora, onde nasceu. Como retribuição, os professores desses locais pretendem organizar um vídeo com os alunos para transmitir agradecimento.

A doação se concretizou graças à iniciativa dos advogados do treinador, que entraram em contato com autoridades locais para propor a doação. Os alunos vão ganhar também por um ano um plano de internet para que possam acessar conteúdos didáticos. Nesta sexta foi realizada a cerimônia de entrega dos equipamentos aos estudantes.

Os diretores das escolas manifestaram o interesse de no futuro, quando for possível, realizar um encontro com o treinador para prestar uma homenagem. Jesus atuou pelo time local, o Estrela da Amadora, como jogador e depois dirigiu a equipe em duas ocasiões, a última delas entre 2002 e 2003.