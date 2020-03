Jorge Jesus publica vídeo para tranquilizar fãs: 'Me sinto bem no momento'

Diagnosticado com o coronavírus, o técnico Jorge Jesus gravou um vídeo no fim da tarde desta sexta-feira. O português, de 65 anos, agradeceu o carinho dos torcedores e disse estar em quarentena, aguardando a contraprova. O teste apontou 'positivo fraco ou inconclusivo'.

"Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade", afirmou o treinador do Flamengo.

Como está em situação estável, Jorge Jesus ficará em casa em repouso. "Hoje me senti exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos, três, quatro", afirmou o português, de 65 anos.

No sábado, em um Maracanã vazio, Jorge Jesus dirigiu o Flamengo na vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 1, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, a diretoria rubro-negra suspendeu os treinos por uma semana e a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro, o campeonato por 15 dias.