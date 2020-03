Jorge Jesus tenta espantar lagarto de treino do Flamengo; assista

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, teve um visitante indesejado no treino do time desta terça-feira, em Barranquilla, na Colômbia. Na véspera da estreia do time na Copa Libertadores, diante do Junior Barranquilla, a equipe encontrou no campo da atividade um grande lagarto. O treinador português chegou até mesmo a tentar espantar o animal do local.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais do clube, Jesus encontrou o lagarto no gramado do estádio Romelio Martínez. Para tentar espantar o réptil, o português bateu na prancheta e disse: "Vai, vá embora". Ainda assim, isso não suficiente para assustar o animal, que continuou parado no campo sob o sol forte e calor.

Logo depois do lagarto deixar o gramado, o Flamengo fez o último treino antes da estreia. O atual campeão da Libertadores está no grupo A da competição junto com Junior Barranquilla e mais dois adversários equatorianos: o Independiente del Valle e o Barcelona, de Guayaquil.