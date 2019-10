Jornal argentino apresenta River x Boca como 'o maior clássico do mundo'

As semifinais da Libertadores começam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), quando River Plate e Boca Juniors se enfrentam no Monumental de Nuñez, em uma reedição da final do ano passado, que foi disputada em Madri após muita confusão. Para o jornal argentino Olé, a partida representa "o maior clássico do mundo". Você concorda?

O confronto, que terá o jogo de volta no dia 22 de outubro, é citado pelo Olé como "mais do que um River x Boca de Copa Libertadores". O jornal destaca o estilo contrastante das duas equipes. "De um lado o River de (Marcelo) Gallardo, a equipe que marcou e segue marcando uma era, o mais vencedor da história do clube. Do outro, o ainda invicto Boca de (Gustavo) Alfaro, a equipe da reconstrução, a impenetrável", diz.

O veículo aponta também que o grande confronto entre River e Boca "não chega a ser um Pep Guardiola x José Mourinho, mas tampouco está tão longe disso".

O River "faz um culto a um futebol de ataque, assumi riscos, tenta impor condições com a bola", e o Boca "planeja cada desafio de um modo tão modesto para com o espetáculo, como inteligente para conseguir o que busca, joga mais para destruir do que construir".

Na quarta-feira, também às 21h30, Grêmio e Flamengo fazem o primeiro duelo entre os brasileiros em Porto Alegre - os jogos de volta estão marcados para os dias 22 e 23 de outubro. O Flamengo já está no Rio Grande do Sul. No meio de semana, o técnico Renato Gaúcho provocou seu par do rubro-negro, Jorge Jesus, dizendo que ele não ganhou nada fora de Portugal. Jesus não respondeu.