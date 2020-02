Jornal argentino destaca folga do Palmeiras no Carnaval: 'Podem tomar cerveja'

O jornal argentino Olé deu destaque nesta sexta-feira à decisão do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, de dar uma folga de três dias ao elenco durante o Carnaval após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista, na última quinta. A equipe só voltará ao trabalho na segunda-feira à tarde, após os jogadores terem a oportunidade de descansar e aproveitar o feriado.

"Vanderlei Luxemburgo decidiu dar folga aos jogadores até segunda-feira. O motivo? Quer quer os atletas possam se divertir no Carnaval", escreveu a publicação, conhecida na Argentina pelo estilo bem humorado de abordagem. No texto, o Olé deixa claro que a ideia de aproveitar o feriado para comemorar partiu do próprio treinador palmeirense.

"É uma festa no Brasil, enraizada na nossa cultura. Esses jogos que marcam no meio da folga não deveriam existir. Podem tomar uma cerveja e relaxar, os jogadores têm de se divertir", comentou Luxemburgo, que promete também se entregar à festa. "Eu gosto do Carnaval e vamos ver se vou desfilar", disse o treinador.