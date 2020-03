Jornal diz que 'falta de praia' é um dos motivos para Neymar não encaixar no PSG

Um dos motivos para Neymar não "encaixar" no Paris Saint-Germain seria a cidade onde vive. Segundo o jornal espanhol Sport, "como bom brasileiro, Neymar está acostumado a um clima quente, no sol, com vida ao ar livre. Sua ida a Paris foi dura. Local cinza, frio e extremamente chuvoso, sem praia".

Além da praia, o jornal também listou outros motivos. Um deles é a saudade de Lionel Messi e Luis Suárez no Barcelona. "O Barça é uma instituição de nível mundial, marca consolidada e respeitada. O PSG tem muito menos história", compara.

Outro razão é a falta de "feeling" com os técnicos, citando Unai Emery e Thomas Tuchel. O atual comandante estaria se esforçando para agradar o craque brasileiro, mas "parece ser em vão".

A lista ainda conta o relacionamento de Neymar com a torcida organizada do PSG, que "nunca perdoou o brasileiro após a novela da última janela de transferências com a ida frustrada ao Barcelona" e a Liga dos Campões, grande objetivo do clube que não foi alcançado.

Nesta quarta-feira, o PSG avançou à final da Copa da França ao derrota o Lyon por 5 a 1, no Parc Olympique Lyonnais. Neymar fez um gol na segunda etapa da partida. Mbappé marcou dois e Pablo Sarabia também banlançou as redes. Fernando Marçal descontou para o rival.